野生动物进口与人畜共患病暴发风险相关——News-Medical

西安交通利物浦大学的科学家分析了214个国家39年的数据，发现野生动物进口量与人畜共患传染病出现概率升高之间存在关联。发表于《One Health》期刊的这项研究结果由News-Medical报道。

进口与疾病出现

研究人员分别评估了野生动物的进口和出口。根据他们的结论，进口量越大，记录到一种新发人畜共患传染病的可能性越高——即从动物传播给人类的疾病。优势比为1.23：进口指标每增加一个单位，与这类疾病出现的几率增加约23%相关。

与此同时，作者未发现野生动物出口与人畜共患感染出现之间存在具有统计学意义的关联。科学家推测，进口动物可能携带当地居民此前未接触过的新病原体。

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数据核查与极端暴发

为核实这种关联是否仅能由更活跃的疾病检测系统或总体贸易水平解释，研究团队还比较了非人畜共患新发传染病的数据。研究作者指出，最明显的关联恰恰出现在人畜共患感染中。

对极端案例的单独分析显示，野生动物进口量极高的年份，更常与数量非常多的人畜共患病暴发重合。研究人员估计，极端人畜共患事件与此类进口量高同时发生的频率高出40%。对于出口，这种关联明显较弱。

该研究列出的其他与新发感染风险相关的因素包括哺乳动物物种多样性、人口密度和人口增长。作者建议加强对进口活体野生动物的检疫、病原体筛查和流行病学监测。

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