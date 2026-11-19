11月19日，全球股市走势不一，而美元指数升至104点，为2025年4月以来的最高水平。投资者正在评估美国进一步加息的前景，以及大型人工智能投资回报存在的不确定性，阿纳多卢通讯社报道。

市场预期美联储政策将更加紧缩

美国联邦储备系统最近一次会议的纪要显示，如果通胀高于预期，部分官员可能会考虑在下个月将利率上调超过25个基点。在此背景下，美国10年期国债收益率周三下跌3个基点至5.07%，周四开盘时为5.06%。

黄金周三下跌3.2%，至每盎司3714美元，为约14个月以来的最低水平。美元走强以及市场预期美联储将采取更激进的紧缩政策，对贵金属价格构成压力。

美国汽油库存增加520万桶，至2.159亿桶，超过预期。WTI原油周三下跌3%，报每桶81.80美元；布伦特原油收盘价自8月31日以来首次低于每桶90美元。分析人士指出，较低的能源价格可能缓解全球通胀压力。

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科技股与欧洲交易所

尽管公司业绩强劲，英伟达股价周三仍下跌2.9%。与此同时，Claude的开发商Anthropic将首次公开募股定价为每股83美元，并出售9.8亿股，筹集约813亿美元。该公司原定于周四以代码ANT在纳斯达克开始交易。

标普500指数下跌0.23%，道琼斯指数下跌1.11%，而纳斯达克综合指数上涨0.42%。在有关欧元区10月年通胀率为4%的消息公布后，欧洲股指下跌。英国富时100指数下跌1.3%，德国DAX指数下跌1.19%，法国CAC 40指数下跌0.85%。

亚洲市场方面，日本日经225指数上涨0.5%，而韩国Kospi指数下跌0.4%，中国上证综合指数下跌0.3%，香港恒生指数下跌1.9%。

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