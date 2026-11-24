11月24日，纽约市场美元指数下跌0.52%，至103.76，回吐了前一日的大部分涨幅。这发生在与黄仁勋重返英伟达首席执行官职位相关的人工智能公司股票大幅上涨势头减弱之后。Channel NewsAsia报道，消息引述路透社。

对美联储利率的预期

市场对美国联邦储备系统进一步加息的预期支撑了美元：经济增长依然强劲，通胀仍高于美联储2%的目标水平。

与此同时，布朗兄弟哈里曼公司全球市场策略主管埃利亚斯·哈达德指出，美国相对于欧元区、英国和日本的增长优势在11月进一步缩小。他表示，这可能对美元造成压力。

根据芝商所的FedWatch工具，期货市场参与者预计美联储12月加息的概率为98%，1月再次加息的可能性为66%。

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其他货币走势

欧元上涨0.72%，至1.0978美元。11月德国商业景气连续第七个月改善的数据也支撑了这一单一欧洲货币。

日元下跌0.11%，至1美元兑159.15日元；英镑则上涨0.59%，至1.3106美元。澳元上涨0.35%，至0.6649美元，但仍接近11个月低点。

过去一个月，在降息预期的背景下，澳元兑美元已下跌超过5%。摩根大通分析师表示，市场中澳元空头头寸大幅累积。根据LSEG基于美国市场监管机构数据的计算，投机者持有约122.5亿美元的该货币创纪录看跌头寸。

比特币下跌1.69%，至60,255美元。

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