截至格林尼治时间周二08:25，欧洲股票指数Stoxx Europe 600下跌0.7%，延续前一日的跌势。市场对美国收紧中国获取先进人工智能芯片的限制作出反应，阿纳多卢通讯社报道。

科技板块承压

科技和资源类公司的股票跌幅最大。指数中仅有一个行业组处于上涨状态。欧洲市场的下跌发生在亚洲市场走低之后，韩国和台湾公司的股票承压。投资者正在重新评估与人工智能相关业务的前景。

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美国收紧中国获取高科技AI芯片的限制，为该行业增添了不确定性。投资者也在等待英伟达的财务业绩，该业绩可能显示对人工智能基础设施需求的强度。据该通讯社称，欧洲股票受到AI投资收缩的影响较小，因为该地区市场更多由包括制药业在内的防御性行业构成。

个股走势

在英国《金融时报》报道称，这家德国银行处理了5.82亿美元与已故杰弗里·爱泼斯坦有关的可疑付款后，德意志银行股价一度下跌6.2%。爱泼斯坦曾因性犯罪被定罪。与此同时，在收到芬兰Iceye提出的收购要约后，意大利航空航天公司Avio的股价一度上涨17%。拟议中的合并将把欧洲正在整合的航天产业中的两家公司结合起来。

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