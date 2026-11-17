台湾股市TAIEX指数下跌6.03%，即2635.04点，报41040.08点。这是该指数历史上按点数计算第二大的单日跌幅。在围绕这家美国芯片制造商未来领导层的不确定性背景下，抛售主要波及与英伟达供应链相关的本地科技公司。

科技股遭抛售

交易额达到8450.56亿新台币，约合257亿美元，《台北时报》报道。永诚资产管理公司分析师William Chen表示，在黄仁勋领导下，英伟达采用了务实的管理风格：首席执行官直接监督中高层管理人员以及个别项目。

陈表示，这种方式加快了供应商的创新。材料供应链中的企业大约可在18个月内推出新一代产品，而在其他条件下，这一过程可能需要约三年。市场参与者正在关注英伟达能否遵守开发下一代平台和扩大生产的时间表。

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投资者抛售与汇率

外国机构投资者、本地投资信托和交易商合计卖出价值1140.5亿新台币的股票。外国投资者的净流出规模最大，为701.9亿新台币。投资信托结束了连续24个交易日净买入的态势，卖出179.6亿新台币的证券；交易商则卖出259亿新台币的股票。

与此同时，外国投资者并未急于从台湾撤出资金，并转为新台币净买家，从而限制了该货币在下午的走弱。新台币收于1美元兑32.886新台币，下跌0.048新台币；外汇交易额为17.22亿美元。

野村资产管理台湾表示，短期内，围绕公司领导层的不确定性以及对证券估值的担忧正在给科技股带来压力。不过，该资产管理公司认为，一家公司的领导层变动不会消除台湾在先进制造、大规模生产和系统集成方面的优势。

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