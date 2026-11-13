美国10月生产者价格同比上涨6.5%，为2022年11月以来的最高水平。9月，生产者年度通胀率为6.3%，阿纳多卢通讯社报道，并援引美国劳工统计局的数据。

月度涨幅放缓

10月最终需求生产者价格指数较前一个月上涨0.3%。在9月上涨1.4%、8月上涨0.4%之后，增长速度有所放缓。

推动月度上涨的主要因素是商品，其价格上涨了0.5%。服务成本上涨0.2%。剔除食品、能源和贸易服务后的生产者价格连续第二个月上涨0.5%，同比上涨4.9%，而9月为5%。

商品和服务的动态

不包括食品和能源的商品价格上涨0.5%，占商品价格月度涨幅的60%以上。食品价格上涨1.3%，而能源价格下降0.1%。

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柴油价格下降7.9%，而基础有机化学品价格则上涨3.9%。蔬菜、气体燃料、航空燃料和加工的幼鸡肉价格也有所上涨。商品价格同比跃升10.2%，为2022年10月以来最大涨幅。

服务价格连续第五个月上涨。运输和仓储成本上涨2%，占服务价格总体涨幅的四分之三。公路货运费率上涨3.9%，而机械和汽车批发贸易的利润率下降4.2%。

中间需求加工商品价格环比上涨0.4%，同比上涨14.6%，为2022年7月以来最大涨幅。与此同时，10月未加工商品价格下降3.1%，其中能源材料价格下降7.7%，原油价格下降10.3%。

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