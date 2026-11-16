11月16日，美国股指在与人工智能相关的公司股票遭抛售的背景下大幅收跌。道琼斯指数下跌739.38点，跌幅1.41%，至51,608.17点。标普500指数下跌145.08点，跌幅1.92%，收于7,416.59点；纳斯达克综合指数下跌626.51点，跌幅2.49%，至24,509.76点。

据Channel NewsAsia报道，科技板块跌幅最深。半导体公司SOX指数下跌5.3%，英伟达股价下跌4.1%。

科技公司股票承压

据该媒体报道，有关黄仁勋辞去英伟达首席执行官职务的消息传出后，市场负面情绪加剧。贝尔德公司投资策略分析师罗斯·梅菲尔德表示，投资者一边关注与人工智能相关的股票，一边在股市其他板块寻找机会。

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梅菲尔德表示，没有迹象显示投资者正恐慌性退出这一资产类别；市场参与者正转而关注其他板块。

对英伟达财报的预期

股价下跌发生在英伟达计划于周二发布盈利报告之前。分析师预计，该公司利润将同比增长90.4%，营收将达到1,091.0亿美元。

纳斯达克指数较10月6日创下的历史收盘高点下跌超过10%，符合市场调整的定义。投资者还在等待美国联邦公开市场委员会最近一次会议纪要的发布，这可能为下个月的利率决定提供信号。

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