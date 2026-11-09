油价下跌推动美国股指上涨逾2% — Channel NewsAsia

11月9日，在油价下跌缓解投资者对通胀的担忧后，美国股市指数大幅上涨。初步数据显示，标普500指数上涨2.34%，收于7,549.83点；纳斯达克综合指数上涨2.73%，至25,250.55点；道琼斯指数上涨2.16%，至52,394.36点，Channel NewsAsia报道。

多数板块上涨

标普500指数的11个主要板块中有9个上涨超过1%。工业板块和非必需消费品及服务板块表现最佳，分别上涨约4%。

油价大幅下跌也为市场提供了额外支撑。美国总统唐纳德·特朗普淡化了恢复对伊朗实施打击的可能性，据该媒体称，这缓解了对价格压力的担忧。

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Nvidia走势与市场相反

尽管科技板块整体上涨，Nvidia股价仍然下跌，并在盘中触及自3月31日以来的最低水平。在针对外国情报活动是否以该公司首席执行官黄仁勋为目标的内部调查背景下，投资者对其未来提出了质疑。

与此同时，费城半导体指数在上周下跌超过12%后上涨约7%。Nvidia是该指数中唯一一家股价在周一下跌的公司，而博通和超微半导体对上涨的贡献最大。

本周，美国劳工部将公布通胀数据：10月份消费者价格指数报告计划于周二发布，生产者价格指数报告则计划于周五发布。根据CME FedWatch，对美联储在12月会议上加息的预期超过80%。

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