印度批准采购422项外国取证技术——半岛电视台

在印度，内政部长阿米特·沙阿批准豁免政府的“印度制造”规则，为采购至少422项外国取证技术铺平道路，其中包括以色列公司Cellebrite的产品。据半岛电视台报道，数字权利组织互联网自由基金会发现了有关这一决定的文件。

“印度制造”规则规定，政府采购应优先考虑本地制造商。同时，负责采购部门的部长可以给予豁免。印度内政部1月7日的一封信提到，采购取证工具可在一年内豁免遵守这些规则。

Cellebrite许可证与警方招标

在另一封日期为1月20日的信中，沙阿允许国家调查局以约5000万卢比，即529947美元，购买Cellebrite公司Premium Tool的三年期许可证。在422项清单中，互联网自由基金会确定了118种用于数字和多媒体取证的工具，其中包括Cellebrite Pathfinder、Inseyets On-Prem Pro和Inseyets Offline。

德里警方为国家网络取证实验室准备的招标文件中，包含对能够绕过macOS、Windows和Linux密码、解除屏幕锁定、恢复已删除文件以及从即时通讯应用提取数据的软件的要求。警方还寻求一套系统，通过在扣押设备上发现的凭据或登录令牌访问100多项云服务。列出的平台包括Google、Apple、WhatsApp、Instagram、Telegram、Discord、Tinder、Grindr、OkCupid、Slack和OnlyFans。

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对监控的担忧

专家和互联网自由基金会表示，印度法律没有专门的法律或程序来规范强制解锁被扣押手机以及完整复制其中数据的行为。根据他们的评估，现行关于扣押财产的规定没有明确界定绕过访问码、使用令牌登录云账户，以及存储或删除提取信息的程序。

在印度最高法院执业的律师弗林达·班达里表示，该国政府监控能力正变得更广泛、更深入，但缺乏适当的议会或司法监督。印度最高法院于2017年承认隐私是一项基本权利，并确立国家干预私人生活必须具有法律依据、追求合法目的并且符合比例原则。

博客作者德鲁夫·拉蒂在被德里警方拘留后表示，执法人员可能曾试图使用Cellebrite工具克隆他的iPhone，但半岛电视台无法独立核实这一说法。Siasat Daily记者穆罕默德·阿斯拉姆·侯赛因也称，在被没收的手机归还后，他发现部分视频录像被选择性删除，但无法确定执法人员具体使用了哪些工具。

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