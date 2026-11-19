印度10月日均进口创纪录的558万桶原油。根据贸易数据，OilPrice报道，这比9月增长4.7%，比2025年10月增长6.9%。

俄罗斯石油仍是最大进口来源

印度从俄罗斯这一侵略国采购的石油数量最多。俄罗斯石油进口量较9月增长3.5%，达到日均185万桶。这约占印度原油进口总量的三分之一。

与此同时，经由霍尔木兹海峡的运输恢复，以及距印度较近，推动了印度增加从波斯湾生产国采购石油。

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沙特阿拉伯超过阿联酋

10月来自沙特阿拉伯的供应量增至日均79万桶，为八个月来的最高水平。沙特王国在对印度石油供应国中排名第二，超过了阿拉伯联合酋长国。

相比之下，来自阿联酋的进口量降至日均61.2万桶，为七个月来的最低水平。路透社在印度炼油行业的消息人士指出，沙特阿拉伯为其石油品种提供折扣，抵消了更高的运输成本。

10月底，印度国有炼油公司Bharat Petroleum Corporation Limited表示，将在11月减少采购俄罗斯石油。该公司解释称，在中东石油报价的价格正在下跌之际，俄罗斯原油的高昂运费和溢价是原因所在。

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