自11月初以来，印度从波斯湾进口的原油多于从俄罗斯进口的原油。据援引彭博社和Kpler数据的OilPrice报道，来自波斯湾的供应量约为每日210万桶，而来自俄罗斯的供应量约为每日180万桶。

霍尔木兹海峡航运恢复

该媒体称，这是自涉及伊朗的战争爆发以来首次出现这种情况。这场战争扰乱了经由霍尔木兹海峡的常规供应链。近几周来，通过该海峡的石油流量显著恢复。

OilPrice评估认为，船对船石油转运促成了这一情况。由于阿曼湾船舶聚集，以及对霍尔木兹海峡附近油轮可能遭袭的担忧，此类作业被转移至更靠近印度海岸的区域。

战争爆发前，印度经由霍尔木兹海峡进口石油的日均规模约为280万桶。4月，当该海峡几乎对所有航运关闭时，这一数值降至每日24.7万桶。

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采购结构变化

俄罗斯石油仍是印度的主要供应来源之一。与此同时，经由霍尔木兹海峡的石油流量恢复以及距离印度较近，加强了波斯湾国家生产商的地位。

上个月，霍尔木兹海峡以外的石油转运扩展至印度西海岸。卡奇湾成为波斯湾国家生产商开展此类作业的又一个地点，这些生产商力求在油轮运输风险存在的情况下维持对亚洲市场的供应。

10月底，印度最大的国有炼油企业之一巴拉特石油有限公司（Bharat Petroleum Corporation Limited）表示，计划在11月减少采购俄罗斯石油。该公司解释称，俄罗斯原油的高运费和溢价降低了其吸引力，相比之下，中东石油的报价价格正在下降。

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