在土耳其安塔利亚举行的COP31气候大会上，印度、尼日利亚和德国支持了由巴西制定的摆脱化石燃料路线图。该文件名为《Transitioning Away from Fossil Fuels》，由COP30主席安德烈·科雷亚·多拉戈发布。据Climate Home News报道，该倡议建议各国在2028年前制定建设清洁能源系统的国家计划。

化石燃料生产国的支持

作为欧佩克石油生产国的尼日利亚代表表示，承认各国不同的起点条件至关重要。她说，一个拥有大量能源资源、面临能源获取问题并具有工业发展雄心的国家，需要同时实现工业化和脱碳。她还强调，该路线图面临的实际考验将是把提出的转型路径转化为投资机会。

作为全球第三大石油消费国和第二大煤炭消费国，印度积极评价了巴西使该文件具有包容性的努力。该国代表说，该计划“保持了微妙的平衡”，能源转型必须共同构建。他补充说，可负担的可再生能源使摆脱化石燃料成为可能，而能源安全能够加强这一进程，前提是避免用一种依赖取代另一种依赖。

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以2028年为目标

该文件将削减煤炭、石油和天然气供需的主要阶段安排在2031年之后。德国、法国和荷兰今年已公布各自的国家路线图，巴西也正在制定自己的路线图。英国和澳大利亚也公开支持了这项倡议。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯呼吁各国利用该文件制定具体的国家计划，其中应包括明确的时间表、责任分工和融资需求。他表示，到2028年底下一次全球盘点时，每个国家都必须展示其为减少化石燃料使用或生产已采取的措施、计划采取的后续步骤，以及将如何衡量进展。

荷兰和德国代表呼吁COP31共同主席国澳大利亚和土耳其，以及将主持COP32的埃塞俄比亚继续讨论，并在2028年底全球审查气候进展时考虑该路线图。

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