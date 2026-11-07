印度板球队在新西兰凭达克沃斯—刘易斯—斯特恩（DLS）法以4分击败东道主，并在五场一日赛系列赛中以2:0领先。惠灵顿的比赛因雨缩短至每队47个回合，印度队在以113分失7个三柱门时，比赛提前结束。Channel NewsAsia报道。

新西兰得到134分

新西兰率先击球，但印度快速投球手没有让东道主建立起节奏。该队在41个回合后以134分结束本局。

达里尔·米切尔是东道主得分最高的球员，以104球得到55分。新西兰队长米切尔·桑特纳以38球贡献31分。

奥基布·纳比在本局开局阶段淘汰了蒂姆·赛弗特和威尔·扬，其中赛弗特的三柱门是他在国际板球比赛中取得的首个三柱门。古努尔·布拉尔投出一个未失分且取得两个三柱门的回合，淘汰了汤姆·莱瑟姆和格伦·菲利普斯。布拉尔以30分取得4个三柱门结束比赛，并被评为本场最佳球员；纳比、安舒尔·坎博杰和阿克萨尔·帕特尔各取得两个三柱门。

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印度失去七个三柱门

在追分过程中，雅各布·达菲用印度本局的第一球淘汰了客队队长舒布曼·吉尔，并在下一回合淘汰维拉特·科利。罗希特·夏尔马为印度取得开局得分，但在凯尔·贾米森的一段投球后，球队以47分失4个三柱门。

什雷亚斯·艾耶尔以46球得到30分，帮助稳定本局。KL·拉胡尔以38球26分保持不败，其中包括两个四分球和两个六分球。当雨水再次中断比赛时，印度距离胜利还差22分，但DLS法的计算让他们获得了胜利。

吉尔表示，他原本预计追分会更轻松，但场地情况证明很困难。该系列赛的下一场比赛将于周二在汉密尔顿举行。

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