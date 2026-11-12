印度已开始调查电信部门官员的行为，这些官员依据伪造的法院裁决下令封锁网站。警方也在进行刑事调查，并向该部索取数字日志和内容处理系统信息，Channel NewsAsia报道。

封锁129个网站

今年，印度电信部的一个部门命令互联网服务提供商封锁129个提供非法博彩的网站。路透社报道称，这些命令基于据称由拉贾斯坦邦和阿拉哈巴德高等法院签发的伪造文件。

据路透社报道，涉嫌诈骗者冒充律师，通过电子邮件向官员发送这些文件。一名不愿透露姓名的政府代表表示，该部将审查其程序，并考虑在执行封锁网站的请求前增加对法院裁决的核查。

撤销命令

该部计划撤销基于虚假文件发出的封锁命令，并从其网站上删除相关材料。截至周四，与涉嫌诈骗者的通信记录和伪造裁决的副本仍可在网上获取。

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阿拉哈巴德高等法院核查了一份以其名义提交的文件，并确认该法院并未作出此类裁决后，警方启动了刑事程序。该文件含有伪造的法院标志和印章，以及虚假的二维码。

警方致函该部

北方邦网络警察代表甘希亚姆·亚达夫表示，执法人员已向电信部提出24个问题。他们希望查明该部门究竟如何处理伪造的法院裁决，并协助确认对发送这些文件负责的人员。

路透社报道发布后，政治人士和活动人士呼吁在对网站实施限制前加强对法院裁决的核查。

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