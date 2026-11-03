印度当局证实，印度和中国军方人员在该国东北部阿鲁纳恰尔邦的多处地点发生了新的对峙，地点位于两国事实边界沿线。印藏边境警察部队总干事沙特鲁吉特·卡普尔表示，这一情况在过去几天内出现，目前仍在持续。据德国之声报道。

卡普尔指出，鉴于中国对中国人民解放军和边境部队的投资及现代化建设，印度可能难以通过常规手段应对中国。与此同时，目前尚不清楚最近的对峙是否伴随肢体暴力。

印度和中国的立场

阿鲁纳恰尔邦首席部长佩马·坎杜承认存在违反实际控制线的情况，但表示此类事件并不新鲜，整体局势正常。他表示，边界尚未得到妥善划定，而中国不承认英国在1914年于阿鲁纳恰尔邦与西藏之间划定的麦克马洪线。

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印度外交部发言人兰迪尔·贾伊斯瓦尔将紧张局势与中国军队改变既定巡逻路线联系起来。中国外交部发言人郭嘉昆驳斥了相关指控，称中国军方人员正在进行例行巡逻，并遵守双边协议。

未解决的控制线

实际控制线大致分隔了由印度和中国控制的领土，但双方都在巡逻各自认为属于自己的地区。印度前驻华大使高塔姆·班巴瓦莱将此类事件的反复发生归因于缺乏商定的边界线。根据印度的数据，其长度为3488公里，而中国认为其更短。

边境争端在阿鲁纳恰尔邦尤为敏感，中国认为该邦是南藏的一部分。2020年6月，东拉达克加勒万河谷发生的冲突造成20名印度军人死亡，据印度消息来源称，还有4名中国军人死亡；此后，中国确认4名本国士兵死亡。自2003年以来，印度和中国已举行25轮特别代表会谈，但至今仍未就边界达成最终协议。

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