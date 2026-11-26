据《Variety》报道，印度计划在国家人工智能人才发展使命框架下，吸引至少1000万人从事人工智能领域工作。国家职业教育与培训委员会主任维克拉姆·辛格·巴蒂在果阿举行的一场活动上作出了这一表态。

人工智能人才培训

巴蒂表示，这项使命近日由总理纳伦德拉·莫迪启动。该委员会代表还提到SOAR——Skilling for AI Readiness项目，该项目由该部启动，旨在帮助劳动者为使用人工智能技术做好准备。

巴蒂呼吁企业通过学徒制模式参与培训。他认为，这将有助于让已有经验的劳动者以及刚进入劳动力市场的人适应新技术。

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对媒体和创意产业的影响

这些计划在一场有关媒体行业创意技能未来的小组讨论中得到讨论。该讨论作为WAVES Film Bazaar的一部分举行，与第57届印度国际电影节同期进行。技能发展与创业部主任阿米特·米纳表示，人工智能正在改变媒体领域的生产链——从概念创作到产品发布——并强调了再培训人才的必要性。

国家广播公司Doordarshan前总干事K. Satish Nambudiripad警告说，如果在培训期间不考虑印度民间传说、地区语言和文化特征，人工智能工具可能会使创意内容趋于同质化。Astra Studios创始人兼首席执行官比伦·戈什则指出，创意技能正从完成技术任务转向构思创意和管理技术。

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