印度板球队将于周五在新西兰克赖斯特彻奇与东道主进行本系列赛第二场也是最后一场测试赛。对舒布曼·吉尔率领的球队而言，胜利是保留晋级世界测试锦标赛决赛希望的必要条件。据Channel NewsAsia报道。

惠灵顿战平

系列赛首场比赛在惠灵顿以平局结束，尽管印度队在整场比赛中占据优势。印度队在720/9时宣布结束其唯一一局，球队前七名击球手中有六人各自至少得到50分。

主力快速投球手贾斯普里特·布姆拉在休战一年后重返测试赛，并在本场比赛中表现出色。然而，印度队的进攻未能在第二局淘汰所有对手，球队距离胜利还差五个三柱门。

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争夺决赛席位

战平后，印度仍位列世界测试锦标赛积分榜第四。球队必须赢下本周期剩余的六场测试赛，其中包括五场主场对阵澳大利亚的比赛，才有望争夺明年的决赛席位。即使如此也可能不足够，因为印度队还需要其他比赛出现有利结果。

印度队投球教练莫恩·莫克尔敦促球员不要因争夺决赛席位而给自己施加过多压力，应专注于即将到来的对阵新西兰的比赛。惠灵顿战平后，新西兰在积分榜上跌至第三位，落后于南非和澳大利亚。

新西兰快速投球手马特·亨利将在克赖斯特彻奇的主场参加第二场测试赛。他指出，新西兰的草地球场通常会逐渐变得更有利于击球手，而当场地表面变得平整时，投球手的容错空间就非常小。

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