印度将于2029年举办板球冠军奖杯赛，并将与孟加拉国联合举办2031年板球世界杯。至少到2031年，巴基斯坦未获得举办任何国际板球理事会大型赛事的权利。

据The National报道，国际板球理事会已批准截至2035年主要赛事的时间窗口，但仅公布了未来五年的举办地。赛事包括一日制和Twenty20赛制的世界杯、冠军奖杯赛以及世界测试锦标赛决赛。

截至2031年的赛事主办方

2028年Twenty20世界杯将于10月12日至11月12日在澳大利亚和新西兰举行。2030年赛事将由英格兰、爱尔兰和苏格兰联合举办，时间为7月4日至8月4日。

英格兰还将继续主办2029年和2031年世界测试锦标赛决赛。2029年决赛计划于6月8日至12日举行，2031年决赛则将于6月12日至16日举行。

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印度的冠军奖杯赛预计将于2029年10月9日至28日举行。由印度和孟加拉国主办的一日制世界杯计划于2031年10月9日至11月23日举行。

巴基斯坦参赛问题

报道指出，由于两国关系恶化，印度和巴基斯坦不会在对方领土上举办板球赛事。巴基斯坦队曾赴印度参加2023年世界杯，但没有前往参加今年早些时候在那里举行的Twenty20世界杯。

印度方面则没有前往巴基斯坦参加2025年冠军奖杯赛，因此赛事由巴基斯坦和阿联酋分担举办。下一届一日制世界杯将于2027年在南非、津巴布韦和纳米比亚举行。

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