联合国大会通过了一项决议，呼吁各国暂停执行死刑判决，并以全面废除死刑为目标。印度投票反对该文件，《印度教徒报》报道。

投票结果

联合国大会于11月13日通过了由墨西哥提交的题为《暂停使用死刑》的决议。共有133个国家投票支持该文件，33个国家投票反对，另有16个国家弃权。

除印度外，巴林、中国、埃及、伊朗、伊拉克、日本、科威特、马尔代夫、阿曼、巴基斯坦、卡塔尔、沙特阿拉伯和美国也反对该决议。

文件的呼吁

该决议对持续使用死刑表示深切关切。同时，文件重申各国有权发展自身法律制度，并根据国际法确定适当的刑事处罚。

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决议呼吁各国为废除死刑而暂停执行死刑。已放弃此类刑罚的国家被建议不要恢复这一做法。

文件还呼吁逐步限制死刑的适用：不得对犯罪时未满18岁的人判处死刑，也不得对无法可靠确定其在当时已满18岁的人判处死刑。文件还专门提及孕妇、患有精神或智力障碍的人以及老年人，并呼吁缩减可被判处死刑的罪行清单。

尽管全球总体趋势是限制使用死刑，但该决议还对2025年有关处决的报告数量大幅增加表示关切。

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