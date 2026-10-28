印度调查遭枪击猎豹死亡事件——Channel NewsAsia

印度在一只19个月大的雄性猎豹死亡后展开调查。这只猎豹在库诺国家公园外的中央邦森林中遭枪击。这是自2022年启动将这些动物重新引入该国的计划以来，首例猎豹因枪击死亡事件，Channel NewsAsia报道。

调查动物死亡事件

印度环境部已指示一个高级别小组进行现场调查。该部门表示，正以最严肃的态度处理这一事件。

这只受伤的猎豹于周日在库诺公园外的中央邦森林中被发现，随后被送往接受兽医救治。手术期间，从其体内取出了五颗霰弹。医学检查还证实存在多处与取出的杀伤元件有关的内部损伤。尽管兽医努力抢救，这只动物仍于周二死亡。

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猎豹重新引入计划

死亡的雄性猎豹出生于印度。其母亲属于作为种群恢复计划一部分、从博茨瓦纳、纳米比亚和南非引入印度的猎豹。

亚洲猎豹于1952年被认定在印度灭绝。该亚种此前栖息于中东、中亚和印度，如今仅在伊朗以极少数量存活。

2022年9月，非洲猎豹首次被放归库诺国家公园，该公园位于新德里以南约300公里处。负责监督该项目的国家老虎保护局表示，这些动物的存活率和捕猎成功率可与其他国际重新引入计划相比。该机构称，印度野外约有60只猎豹，其中约40只出生于该国。

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