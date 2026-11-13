印度内阁安全委员会于2月批准了印中边境道路项目第三阶段ICBR-III，该项目计划在阿鲁纳恰尔邦实际控制线沿线修建26条道路。据《印度教徒报》援引一名未具名政府官员的消息报道。

印度中央政府尚未正式宣布ICBR-III项目，也未公开披露其细节。该报指出，这是继2020年东拉达克加勒万河谷冲突后，获批的第二个沿中国边境的重要道路基础设施项目。

边境地区的桥梁

自9月以来，印度印藏边境警察还批准在与中国接壤的阿鲁纳恰尔邦上苏班西里和库龙库梅地区建设15座人行吊桥和18座木桥。

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ICBR计划第一阶段于2005年启动，计划建设27条优先道路，总长度为608公里。第二阶段涵盖32条道路、总长683公里，于2020年9月21日获批。

紧张局势与谈判

新的基础设施决定是在阿鲁纳恰尔邦实际控制线沿线印度和中国军人对峙的背景下作出的。据《印度教徒报》报道，这些对峙自7月底以来一直持续。印度印藏边境警察前总干事沙特鲁吉特·卡普尔10月22日表示，此类对峙发生在该邦多个地点。

自7月以来，印度和中国已就边境问题举行三轮高级别会谈。8月6日举行了第36次协商与协调机制会议，8月26日在北京举行了第25轮特别代表谈判，9月6日双方在阿鲁纳恰尔邦东部地区举行了首次军长会议。

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