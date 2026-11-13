印度和孟加拉国推迟领事对话——《印度教徒报》

印度和孟加拉国推迟了原定于11月17日至18日在达卡举行的第五轮双边领事对话。据《印度教徒报》报道，一名外交消息人士证实，该会议已被推迟。

该报消息人士称，主要原因是两国关系日益紧张，以及被推翻的孟加拉国前总理谢赫·哈西娜表示计划于下个月返回该国。

两年多来首次会谈

原计划举行的会议本将成为两年多来首次以这一形式举行的磋商。此前第四轮会谈于2024年5月29日在新德里举行——距哈西娜政府在达卡青年起义后垮台仅两个多月。

会谈原定在两国外交部总司长级别举行。议程计划纳入边境管理、签证程序以及遣返两国被拘留公民等问题。

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签证与引渡问题

2024年8月两国关系恶化后，印度向孟加拉国公民签发的签证数量大幅减少。据《印度教徒报》消息人士称，近几个月来，印度逐步增加了向孟加拉国旅客发放的签证数量，尤其是在塔里克·拉赫曼于今年2月当选总理之后。

印度和孟加拉国于2017年启动领事对话，以定期讨论领事和签证问题，以及相互法律协助。在此之前已举行四轮会谈。

11月9日，代表哈西娜的律师事务所Matrix Chambers向孟加拉国驻新德里高级专员公署提出申请，请求为她签发新护照和国民身份证。孟加拉国代理外交部长胡马云·卡比尔对记者表示，达卡不会向她发放护照，而将通过可接受的囚犯交换程序寻求将其引渡。

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