在尼泊尔加德满都，印度外交秘书维克拉姆·米斯里与该国高级官员举行会谈，讨论尼泊尔总理巴伦德拉·沙阿未来访问印度的可能议程。《加德满都邮报》报道称，米斯里应其同僚阿姆里特·巴哈杜尔·拉伊邀请，对尼泊尔首都进行了为期两天的访问。

这名印度外交官还分别会见了财政部长斯瓦尼姆·瓦格莱、外交部长希希尔·卡纳尔、能源部长比拉杰·巴克塔·什雷斯塔以及其他政府官员。随后，他与拉伊举行了代表团级会谈。尼泊尔外交部表示，双方讨论了高层互访、交通互联互通、贸易、发展合作、能源以及民间交流。

可能的出访日期

沙阿访印的正式日期尚未公布。据该报消息人士称，可能的时间为11月22日至25日。预计此次出访将持续三天，尼泊尔总理不会离开新德里。他将在那里与印度总理纳伦德拉·莫迪举行会谈，并会见其他高级官员。

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米斯里将于周四与沙阿会面，并向他转交莫迪的邀请函。如果此次出访成行，这将是沙阿自3月27日就职以来首次正式双边出访。

援助与联合项目

会谈还涉及对尼泊尔的财政援助、贸易、过境、边境问题、能源以及交通和数字基础设施的发展。尼泊尔请求印度以信贷额度、赠款和其他经济援助的形式提供超过20亿美元，用于修复在博特科希洪灾中受损的基础设施。所请求的组成部分包括10亿美元信贷额度、5亿美元赠款以及另外5亿美元用于重建。

预计在沙阿访问期间，两国总理可能为数个在印度支持下完成的设施揭幕。其中包括帕瑙蒂的尼泊尔警察学院、达尔楚拉的一座桥、拜拉哈瓦的综合边境检查站以及横跨马哈卡利河的一座公路桥。双方还可能共同启动多达拉-昌达尼综合边境检查站、Lower Arun水电项目以及从印度西里古里通往贾帕县查拉利的输油管道建设。

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