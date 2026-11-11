印度呼吁相关部门对中国博主采取行动。据报道，这些博主从孟加拉国达卡的贫困地区直播视频，并将其冒充为来自新德里的画面。印度外交部发言人兰迪尔·贾伊斯瓦尔表示，试图塑造对任何国家的歪曲印象令人遗憾。

据NDTV报道，贾伊斯瓦尔称，传播虚假叙事会损害人们对实施此类行为者及其背后人员的信任。他表示，印度已呼吁相关部门对此情况作出回应。

有关在达卡拍摄的视频报道

孟加拉国媒体此前报道称，约150名中国公民在达卡贫困社区停留了数月。根据这些报道，他们将拍摄的内容展示为来自印度的视频，并对新德里的生活条件发表贬损性评论。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

根据孟加拉国报纸《Prothom Alo》的调查，中国公民拍摄了特克帕拉和乌塔拉地区的狭窄小巷，并在中国社交媒体平台上进行直播。该报还称，其中一些人进入当地居民的住所，向观众宣称他们身处新德里。

Prothom Alo描述的事件

一名被称为米安米安的博主自称来自中国四川省。11月1日，她在乌塔拉地区12区一条运河附近进行了直播。据《Prothom Alo》报道，她将该地点称作新德里，并负面描述了当地的住宅楼、卫生条件和发展水平。

在另一起事件中，一名中国公民从特克帕拉的茶馆直播视频，并就茶和当地居民的生活方式发表侮辱性言论。相关报道还提及了针对达卡社区卫生、环境卫生和住房条件的评论。

关注我们在