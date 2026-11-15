印度板球队在新西兰陶朗加以22分优势击败新西兰队，并以3:1锁定五场单日国际赛（ODI）系列赛胜利。印度队成功守住209分，将主队在48.1个回合内淘汰出局，得到187分，据Channel NewsAsia报道。

比赛的决定性阶段

新西兰队自信地开始追赶目标，取得64分仅失一门。不过，印度快速投球手扭转了比赛局面：主队在增加55分的同时失去了五个三柱门，随后处于119分失六门的局面。

阿尔什迪普·辛格以30分换得三个三柱门结束比赛，并被评为本场最佳球员。穆罕默德·西拉杰和阿克萨尔·帕特尔各取得两个三柱门，亚什·塔库尔则通过淘汰迪恩·福克斯克罗夫特，取得了自己在ODI中的首个三柱门。福克斯克罗夫特是新西兰队得分最高的球员，以42球得到31分。新西兰队队长米切尔·桑特纳得到24分。

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印度在失利后恢复状态

此前，先被要求击球的印度队失去了上位打线球员，其中包括罗希特·夏尔马和维拉特·科利。阿克萨尔·帕特尔和伊尚·基尚帮助重建这一局，两人均得到46分。帕特尔还与得到22分的什雷亚斯·艾耶尔建立了52分的搭档关系。纳曼·迪尔在最后贡献22分。

新西兰队方面，米切尔·桑特纳和雅各布·达菲各取得三个三柱门，马修·费舍尔取得两个。印度队队长什雷亚斯·艾耶尔赛后表示，他的球队在击球一局中表现不佳，但投球手清楚地执行了计划。印度和新西兰接下来将进行两场测试赛系列赛，比赛将于11月19日开始。

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