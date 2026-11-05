印度计划出台要求，规定国有能源公司增加储能容量。印度电力部秘书潘卡杰·阿加瓦尔在Bharat Renewable Energy Summit峰会上表示，OilPrice报道。

这名官员表示，联邦政府也在推动启动与储能系统相关的新能源招标。这些措施旨在减少因缺乏储能能力而未被利用的发电量。

发电限额

根据JMK Research & Analytics的数据，9月，由于电网限制、缺乏灵活性及电池系统不足，印度被迫限制了最高118.6吉瓦的太阳能和风电发电容量。分析人士列出的原因包括需求与发电量不匹配、电力输送问题、储能容量不足，以及高发电量与温和需求在季节上的重合。

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7月和8月，可再生能源和太阳能发电量创下纪录，但同时也出现了限发，尽管该国当时正面临可用电力短缺。

2027年前的计划

从2027年7月起，印度计划实施一项规定，太阳能和风电项目开发商将必须直接在项目场址安装电池系统。

此前，联邦政府批准了一项规模为1450亿印度卢比、即15.4亿美元的电网级储能系统融资计划。该计划将支持建设92吉瓦时尚未投运的容量：30吉瓦时电池系统、60吉瓦时抽水蓄能项目以及2吉瓦时新型储能技术。

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