关税上调后印度服装制造商减少对美国市场依赖——Dawn

在美国提高关税后，印度服装制造商开始减少对美国市场的依赖，并将供应转向英国、欧洲和印度国内市场。正如Dawn报道，此前美国占Orient Craft销售额的84%，如今该公司来自这一市场的销售额已不足10%。

Orient Craft创始人苏德希尔·丁格拉表示，在2025年4月宣布提高关税后，美国买家取消订单或要求折扣。其中一些买家要求供应商承担25%的关税，尽管制造商的利润率不足10%。美国对印度商品的关税去年一度达到50%，目前包括Section 301项下的10%以及6%至12%的基本税率。

转向欧洲

Orient Craft的年出口额约为15亿卢比，即1582万美元，该公司已将部分销售转向英国、欧洲国家，以及较小程度上的印度市场。在其位于兰契的工厂，数百名女性为英国零售商Next和Marks & Spencer缝制连衣裙、衬衫和童装。

印度最大的服装出口商之一Gokaldas Exports也在押注欧洲，该公司员工超过5.3万人。未来三至五年内，该公司计划将欧洲在其收入中的占比从15%至16%提高至25%至30%，同时将美国的占比从50%至55%降至35%至40%。

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新市场与更低成本

Global Trade Research Institute的数据显示，从4月到8月，印度对美国出口的纺织品、服装和家居用品下降9.8%，至40亿美元。同期，向其他市场的供应增长3.7%，至152亿美元。

出口商将美国关税的不确定性、更高的运输成本以及美国买家要求折扣列为转向其他市场的因素。阿联酋、英国和欧盟市场正变得更具吸引力。根据7月生效的贸易协定，印度服装还可免税进入英国，而与欧盟达成的类似协定可能取消12%至17%的关税。

制造商同时也在寻找降低成本的方法。在贾坎德邦，服装工厂通过补贴、更便利的土地获取条件以及受过教育且可靠的劳动力来吸引投资。与此同时，印度国内服装市场估值为1500亿美元，且每年增长7%至8%，为出口商提供了额外支撑。

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