据印度媒体报道，印度组建了专门的Shaurya突击队部队，用于巡逻与中国存在争议的边境。这些部队将在印藏边境警察部队框架内行动，该部队负责巡逻约3000公里的西藏边界，《南华早报》报道，并援引印度媒体消息。

山地行动训练

Shaurya人员接受了徒手格斗、高海拔行动、无人机监视和快速反应训练。有关新部队部署地区及具体任务的细节尚未披露。

前边境警察总监沙特鲁吉特·辛格·卡普尔表示，Shaurya突击队在印度阿鲁纳恰尔邦多个地点的对峙中发挥了重要作用。北京对由印度控制的阿鲁纳恰尔邦提出主张，称其为藏南或南西藏，并称其是西藏自治区的一部分。

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应对中国加强力量

复旦大学教授林民旺认为，Shaurya的出现表明，双方沿实际控制线——两国之间的事实边界——仍存在信任赤字。他认为，紧张局势可能会持续很长时间。

2020年加勒万河谷冲突后，北京与新德里的关系急剧恶化，至少20名印度军人和4名中国军人死亡。分析人士将新部队的组建与印度在该事件后重新评估战备状态联系起来。

Takshashila Institution研究员阿努什卡·萨克塞纳指出，与印度陆军Ghatak突击排不同，Shaurya主要用于防御行动。该新编制的确切人数尚未公布，但她估计其规模可能为800至1200人。林民旺推测，中国的回应更可能是在实际控制线西藏一侧加强基础设施和后勤，而非增加军队人数。

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