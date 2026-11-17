印度综合企业集团信实工业公司计划在本十年末前投资约16亿美元，即1500亿印度卢比，在该国建设100座新的沼气厂。Reliance Bio Energy Limited首席财务官维卡斯·拉蒂表示，OilPrice报道。

2030年前的计划

借助这些新设施，信实计划到2030年将利用农业废弃物生产的天然气提高至每天500万立方米。目前，该公司在印度10个邦的45座工厂中每天生产约350吨沼气。

到2027年3月，信实计划建设10座沼气设施，这将使产量增至110万吨，即每天约150万至200万立方米天然气。拉蒂表示，该公司将在农业废弃物供应充足的地区建设工厂。

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押注农业废弃物

由印度亿万富翁穆克什·安巴尼领导的信实工业公司运营着位于贾姆讷格尔的全球最大炼油综合体。该公司此前已在该地点投运两处压缩沼气示范设施。信实表示，发展此类工厂网络符合其到2035年实现净零碳排放的承诺。

印度预计到2030年将天然气在能源结构中的占比提高至15%，而目前略高于6%。据印度沼气协会称，在2026年印度可再生能源博览会期间，生物能源和压缩沼气领域宣布的投资承诺为3.42亿美元，即320亿卢比。

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