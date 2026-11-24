在卡塔尔多哈，15岁的印度板球运动员维布哈夫·苏里亚万希在Rising Stars亚洲杯印度A队对阵阿联酋的比赛中，53球得到204分。天空体育报道称，印度A队以七个三柱门的优势获胜。

List A纪录

苏里亚万希用28球完成第一个百分，创下List A板球比赛中最快百分纪录。他比杰克·弗雷泽-麦格克此前的成绩快一球。

这名印度球员用24球完成第二个百分。因此，他以53球完成List A最快双百分，打破了查德·鲍斯保持的103球纪录。他40球得到150分的成绩也是该类别板球比赛中最快的。

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单场28记六分球

苏里亚万希在此次表现中击出28记六分球和7记四分球，击球率为384.90。他打破了西澳大利亚球员达西·肖特的纪录，后者在2019年对阵昆士兰的比赛中击出23记六分球。

阿联酋队为印度A队设定了250分的目标。蒂拉克·瓦尔马的球队在14.2个回合内达到目标。苏里亚万希在第13个回合出局：他击打巴西尔·哈米德的投球后，球被阿里扬什·夏尔马在场地边界处接住。

2月，苏里亚万希创下19岁以下板球世界杯决赛最高得分纪录。当时他80球得到175分，印度队以100分优势战胜英格兰队。

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