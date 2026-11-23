印度队在新西兰惠灵顿举行的首场板球测试赛最后一天的最后一节中，还需拿下五个三柱门，便可击败新西兰队。茶歇时，新西兰队的比分为206分失5个三柱门，据Channel NewsAsia报道。

新西兰试图挽救比赛

新西兰在第一局得到368分，而印度在720分失9个三柱门时宣布结束本方局数。最后一节开始前，新西兰队落后146分，只有坚持到当天比赛结束，才能以平局挽救这场比赛。

茶歇时，得到24分的达里尔·米切尔和得到19分的格伦·菲利普斯保持未出局。菲利普斯在第一局中完成百分。

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印度的关键三柱门

午餐后，安舒尔·坎博杰拿下了得到15分的汤姆·布伦德尔的三柱门。球看起来擦过了球棒并传到守门员里沙布·潘特手中，但坎博杰听到了声音，随后印度队请求进行视频回放。DRS技术记录到球与球棒之间极其轻微的接触。

在第一节中，华盛顿·桑达尔淘汰了得到65分的德文·康威，而普拉西德·克里希纳迫使拉钦·拉文德拉在37分时出现失误。克里希纳的数据为2比22。该系列赛第二场也是最后一场比赛将于周五在克赖斯特彻奇开始。

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