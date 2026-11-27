印度尼西亚正在讨论于2027年初可能上调补贴燃料价格。这可能是自2022年以来首次采取此类措施。正如OilPrice报道，引发讨论的原因是全球油价高企以及印尼盾走弱，这些因素正在增加国家的补贴支出。

Pertamina和央行参与的会议

上周，印度尼西亚举行了一场关于可能调整补贴燃料价格的会议。据路透社消息人士称，经济部、国有能源公司Pertamina和印度尼西亚银行的代表参加了会议。

会议没有就涨价作出最终决定。路透社消息人士表示，与会者也没有讨论可能的涨价幅度。

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补贴支出正在增加

印度尼西亚是石油净进口国，尽管该国拥有自己的石油产量。自20世纪40年代获得独立以来，国家一直以各种形式补贴燃料，并且在霍尔木兹海峡危机背景下没有削减这些补贴。

目前，该国汽油的售价约为其市场价值的一半，柴油售价则不足三分之一。由于国际油价飙升，印度尼西亚政府今年用于燃料补贴的支出可能高达500万亿印尼盾，即272亿美元。这比油价和燃料价格上涨前的初始支出估计高出30%。

据OilPrice报道，该国预算面临压力，印尼盾兑美元跌至历史低点，股市则因投资者信心丧失而下跌。

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