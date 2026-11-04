据Channel NewsAsia报道，印尼武装部队正在雅加达部署超过2万名军人和工作人员。此次调动正值对涉嫌非法窃听总统普拉博沃·苏比延多行动的调查期间，两名高级警官和前国家警察总长利斯蒂奥·西吉特·普拉博沃在该调查中被拘留。

当局尚未证实向首都部署军事人员与此次调查有关。武装部队发言人穆罕默德·纳斯表示，调动部队是维护国家安全和国家领土完整的标准程序。

调动规模

部署的第一阶段于周一开始，当时调动了已驻扎在雅加达的部队中的2100名军人。周三，来自其他地区的部队预计将抵达首都，使参与人员总数增加至20,980人。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

参与调动的包括海军陆战队和海军部队，以及来自爪哇岛和楠榜省训练中心及海军基地的人员。另有13,140人留在预备队中，并随时准备在需要时部署。

窃听调查

据当局称，涉嫌窃听不仅涉及总统，还涉及政府成员、政治人士、记者、公民社会代表和商界人士。周二，执法部门表示，该案件涉及删除电子证据，以及未经授权访问国家元首和其他公众人物的通信内容。

据当局称，嫌疑人自2025年起据称未经许可截获其目标的电话号码，该行动在2026年仍在持续。此前已被免去国家警察总长职务的利斯蒂奥·西吉特·普拉博沃，也于11月4日被解除总统行政办公室主任职务。陆军中尉阿里约·温杜托莫目前暂代该职位职责，他担任总统秘书处负责人。

关注我们在