印度尼西亚卫生部向世界卫生组织各代表团发送了一份长达14页的材料，为卫生部长布迪·古纳迪·萨迪金竞选世卫组织总干事进行辩护。政府驳回了印尼卫生公平联盟关于其威权管理风格的指控，并表示，遴选该组织负责人不应演变为国内政治争端的延续，Health Policy Watch报道。

围绕医疗改革的争议

政府将萨迪金描述为一名改革者，称他曾试图扩大医疗服务可及性，并削弱专业医学协会的影响力。材料指出，到2032年，印度尼西亚可能面临近6.5万名专科医生短缺。

2023年通过的综合卫生法取消了专业协会在执照颁发方面的专属权力，并引入医院专科培训路径；卫生部称，该路径旨在补充大学课程。同时，医学院院长和教师反对这项改革，警告其可能危及临床标准和患者安全。2025年6月，372名教授公开表示不信任萨迪金的领导层。

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法院裁决与卫生部的回应

宪法法院裁定，医学委员会必须在卫生委员会框架内独立运作，并向总统负责。卫生部将该裁决称为有限的程序性调整。与此同时，最高法院于10月宣布70项条款无效，其中包括赋予部长对卫生委员会、医学委员会和职业纪律委员会任命的单独决定权的条款。

政府还否认联盟关于系统性施压改革批评者的说法。官员称，自2024年以来，卫生部所属医院约150名公务员医生的调动属于常规轮岗。然而，最高法院于9月7日撤销了将儿科医生皮普里姆·巴萨拉·亚努阿尔索从奇普托·芒贡库苏莫医生国家医院调往法特玛瓦蒂医院的决定。卫生部正在通过特别司法审查对该裁决提出异议。

世卫组织负责人的遴选

萨迪金是世卫组织于10月29日公布的七名候选人之一。由34名成员组成的该组织执行委员会将在1月25日至2月2日举行的会议期间进行面试，并确定不超过三名候选人的短名单。总干事的最终任命将于5月在世界卫生大会上进行。

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