在尼日利亚，独立国家选举委员会（INEC）未能在2027年大选前的法定期限内，将初步选民登记册发布在其网站上。Premium Times Nigeria报道。

根据2026年《选举法》第19(1)条，委员会必须在大选前至少90天，确定一个为期七天的期限，供公众在每个登记区及其官方网站查阅登记册。尼日利亚总统和议会选举将于2027年1月16日开始，因此确定该期限的截止日期为10月18日。

登记册仅在当地展示

10月9日至15日，INEC在各登记区开展全国范围内的登记册展示，以便选民核对个人信息并发现错误。然而，登记册的在线版本并未公布。该媒体指出，截至10月21日，相关门户网站仍显示初步登记册目前无法获取的提示。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

INEC代表穆罕默德·哈鲁纳表示，委员会已在各登记区公布登记册，以供提交申请和异议，并正在收集和汇总这些申请。据他称，INEC计划在12月15日前准备好登记册的最终版本以供发布。对于必须同时在网上公布登记册的要求，他未作回应。

法律规定了责任

拉各斯律师穆吉卜·阿卜杜勒瓦西乌称，未在线公布构成违反法律要求。他强调，法律规定必须在指定期限内以实体方式展示登记册，并在互联网上公布。该法第19(5)条规定，未按要求公布登记册的INEC官员，可被处以最长六个月监禁、10万奈拉罚款，或并处两种处罚。

初步登记册让公民能够在最终批准前核实已录入信息的准确性。法律还规定，在展示或公布登记册后有14天时间审议有关遗漏或列入名单姓名以及必要更正的投诉和异议。

关注我们在