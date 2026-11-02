尼日利亚独立国家选举委员会（INEC）公布了2027年大选中塔拉巴州三个参议院席位的35名候选人最终名单。塔拉巴北部、塔拉巴中部和塔拉巴南部选区的投票定于2027年1月16日举行。

据Premium Times Nigeria报道，最终名单由INEC秘书罗丝·奥里亚兰-安东尼签署。候选人最多的是塔拉巴中部选区，共14人。塔拉巴北部有11人，塔拉巴南部有10人。

南部和中部选区的候选人

在塔拉巴南部，来自All Progressives Congress（APC）的现任参议员戴维·吉姆库塔将与9名对手竞争。其中包括来自African Democratic Congress的贾乌罗·易卜拉欣、来自Accord的阿利尤·优素福、来自All Progressives Grand Alliance的阿菲尼基·亚里马，以及来自Peoples Democratic Party的阿迪·阿舒马特。

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在塔拉巴中部，来自APC的现任参议员哈鲁纳·马努将面对13名候选人。名单中包括来自Accord的法拉克·维克托、来自African Action Congress的亚鲁吉·拉万、来自African Democratic Congress的艾哈迈杜·萨利姆，以及来自Peoples Democratic Party的伊利亚苏·戈杰。

塔拉巴北部的竞选

在北部选区，APC候选人舒艾布·劳将与另外10名竞争者角逐。其中包括来自African Democratic Congress的迈加里·贝洛、来自Accord的安东尼·扎瓦蒂、来自All Progressives Grand Alliance的阿里·萨尼、来自Labour Party的马蒂亚斯·达梅，以及来自Peoples Democratic Party的布巴乔达·马芬迪。

此次竞选活动是在州长阿格布·凯法斯以及该州三名现任参议员中的两人从Peoples Democratic Party转投APC之后进行的。该媒体指出，这些转党增强了APC在选举前的地位。

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