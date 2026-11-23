一项涵盖56,292名成年人的11项研究系统综述和荟萃分析发现，1型单纯疱疹病毒感染与痴呆或阿尔茨海默病的发生几率高48%有关。News-Medical在其报道中介绍了这项发表于《Open Forum Infectious Diseases》期刊的研究结果。

11项研究的数据

科学家分析了1997年至2024年间在八个国家发表的研究。样本包括6项病例对照研究和5项队列研究；参与者的平均年龄为66.1岁。大多数研究的系统性偏倚风险被评估为低风险，一项被评估为中等风险。

感染通过实验室检测、临床评估、医疗记录或脑组织检查确定。痴呆和阿尔茨海默病则通过临床评估、认知测试、影像学检查或组织分析识别。

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结果与局限性

单独针对阿尔茨海默病的分析显示，感染者的发生几率高44%。对于总体痴呆，也观察到类似趋势，但不具有统计学显著性。在考虑APOE状态——一种与阿尔茨海默病风险相关的遗传因素——的研究中，估计结果为发生几率高27%，但该结果同样不具有统计学显著性。

作者强调，所得数据并不能证明该病毒与神经退行性疾病之间存在因果关系。纳入研究中相当一部分为回顾性研究，且感染检测和痴呆诊断的方法各不相同。既往感染的数据也不意味着脑内存在活跃病毒。研究人员呼吁开展进一步研究，以明确该病毒可能发挥的作用，以及抗病毒治疗或预防性疫苗的前景。

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