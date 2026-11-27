2026年11月，法国年度通胀率放缓至2.9%。继10月上涨0.4%后，消费者价格环比下降0.7%，Euronews报道，并援引法国国家统计与经济研究所（Insee）的数据。

能源抑制价格上涨

通胀放缓的主要因素是能源价格走势。按年度计算，能源价格仍大幅上涨，但涨幅从10月的24.1%降至11月的19.2%。

Insee特别指出，石油产品价格明显下降，而天然气费率继续上涨。服务业年度通胀也从10月的2.6%放缓至2.3%。该机构将此归因于住宿和运输服务价格上涨的急剧放缓。

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食品价格上涨加快

与此同时，食品价格同比上涨1.3%，高于10月的1.2%。这主要是由于新鲜食品价格涨幅从一个月前的8%加快至9.4%。

法国居民家庭11月的商品支出在9月和8月下降后趋于稳定。工业制成品消费增长1.3%，抵消了能源消费下降2.9%的影响，而食品消费几乎没有变化，仅下降0.1%。

Insee还表示，法国雇员就业总体保持稳定：该指标为0.0%，即减少12,200个工作岗位；上一季度则下降0.1%，即减少26,100个岗位。与此同时，法国国内生产总值在2026年第三季度下降0.2%，而此前一季度为零增长。

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