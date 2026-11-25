美国联邦储备系统作为主要通胀指标的个人消费支出（PCE）价格指数，10月较9月上涨0.3%，同比上涨3.8%。The Hill援引美国经济分析局的数据报道了这一消息。

年度通胀加速

9月，PCE年度指标为3.6%，8月为3.4%。2月，该指数衡量的年度通胀率为2.8%。

不计入波动较大的食品和能源价格的核心PCE指数，10月环比也上涨0.3%。按年计算，核心通胀率在9月为3.1%后升至3.3%。

价格走势与美联储决策

食品和饮料价格10月上涨0.4%，此前已连续两个月没有变化。汽油和其他能源产品的价格环比上涨0.8%，而9月的涨幅为9.2%。

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另一项通胀指标——消费者价格指数——10月较9月上涨0.4%。由于持续的政府停摆覆盖了2025年整个10月，美国劳工统计局未提供该指标的年度数据。

通胀率超过美联储2%目标已持续五年半。9月，联邦公开市场委员会将利率上调四分之一个百分点，10月底则将其维持在3.75%至4%的区间。委员会下一次会议定于12月8日至9日举行。

纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯表示，必须及时且持续地将通胀率降回2%的目标水平。

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