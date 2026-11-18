欧元区年通胀率10月从9月的3.8%加速至4%，达到三年来最高水平。2025年10月，该指标为2.1%，欧元区月度通胀率为0.5%，阿纳多卢通讯社援引欧盟统计局最终数据报道。

能源成为主要因素

能源价格对年通胀的贡献最大。10月能源年通胀率升至21%，而9月为19%，8月为14.3%。能源为总体指标增加了1.89个百分点，而一个月前这一贡献为1.72个百分点。

欧盟委员会在其秋季预测中指出，10月布伦特原油价格超过每桶100美元，部分时候高于4月底的峰值。欧洲TTF枢纽的平均天然气价格为每兆瓦时85欧元，而2月底约为30欧元；该月结束时的价格超过100欧元。

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欧盟委员会将能源市场压力与经由霍尔木兹海峡的能源流动中断以及地区能源基础设施受损联系起来。根据欧盟统计局数据，欧盟私人交通用燃料和润滑油价格9月同比上涨31.4%。

核心通胀上升

服务业为欧元区年通胀增加了1.55个百分点，非能源工业品增加0.30个百分点，食品、酒类和烟草增加0.29个百分点。服务业通胀率从3.2%加速至3.3%，非能源工业品通胀率从1.1%升至1.2%，食品、酒类和烟草通胀率从1.3%升至1.5%。

不包括能源、食品、酒类和烟草的核心通胀率从2.5%升至2.6%。在整个欧盟，年通胀率也从3.8%升至4%。最低水平出现在瑞典，为0.6%，捷克和丹麦均为2.1%；最高水平出现在罗马尼亚，为7%，立陶宛为6.1%，保加利亚为5.9%。

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