德国10月通胀率降至2.8%——Tagesschau

德国10月年通胀率从9月的3.3%降至2.8%。据Tagesschau报道，援引德国联邦统计局的初步数据，自10月初重新推出的燃油折扣可能影响了价格走势。

该机构主席鲁特·布兰德表示，能源价格走势仍是高通胀的主要因素。同时，燃油折扣可能在一定程度上抑制了价格上涨速度。

能源仍是主要因素

10月能源价格较一年前高出12.2%，此前9月上涨14.9%。这是三年半多以来的最大涨幅。燃油价格同比上涨28.9%，取暖燃油价格上涨84.5%。

报道将伊朗战争以及原油、天然气和其他重要商品供应困难列为上涨原因。IMK研究所经济学家西尔克·托伯认为，美国国会选举后油价大幅下跌可能会在11月进一步缓解通胀。与此同时，她指出，由于炼油厂产能受限，柴油价格几乎没有下降，而天然气批发价格仍然高企。

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食品价格上涨不均衡

总体而言，食品价格同比仅上涨0.4%。不过，鸡蛋价格上涨15.4%，新鲜蔬菜上涨11.5%，鱼类、鱼制品和海鲜上涨4.5%。

与此同时，黄油价格下降18.9%，乳制品下降4.7%，新鲜水果下降2.8%。剔除能源和食品后的核心通胀率从9月的2.4%降至10月的2.1%。服务价格在此前一个月上涨2.7%后，上涨2.5%。

燃油折扣将持续至年底，最多可使每升燃油价格降低17美分。许多经济学家还预计，欧洲央行将在12月将关键利率从目前的2.50%上调至2.75%。

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