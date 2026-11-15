沙特阿拉伯10月年度通胀率从9月的1.9%放缓至1.7%。据王国统计总局数据，消费者价格指数环比上涨0.1%，Asharq Al-Awsat对此进行了报道。

住房仍是主要因素

对年度通胀贡献最大的类别是住房、供水、电力、燃气和其他燃料，价格上涨了3.5%。实际住房租金也以相同幅度上涨。按月计算，该类别价格上涨0.2%，其中实际租金上涨0.4%。

保险和金融服务价格同比上涨3.5%，其中保险服务上涨6.5%。休闲、体育和文化类别的商品和服务成本上涨2.7%，包价旅游上涨4.6%。

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食品和交通

10月食品和饮料价格较一年前上涨1.1%，而9月该指标为1.4%。交通类别价格上涨2.3%，这与客运成本上涨9.5%有关。餐厅和住宿场所价格上涨1.8%，教育服务价格上涨1.3%。

与此同时，家具、家用设备和家庭日常维护价格下降0.5%，服装和鞋类价格下降0.2%。个人护理商品和服务、社会保障以及其他商品和服务类别录得0.6%的下降。

金融顾问侯赛因·阿尔-阿塔斯将温和通胀归因于稳定的货币政策、沙特里亚尔与美元挂钩、进口多元化以及供应链效率。他还称，海运和保险成本上涨可能构成风险。经济分析师艾哈迈德·阿尔-谢赫里指出，尽管总体指标放缓，住房和租金支出仍持续给家庭预算带来压力。

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