爱沙尼亚10月通胀率上修至4.2%——ERR News

爱沙尼亚国家统计机构Statistics Estonia报告称，爱沙尼亚10月年度通胀率为4.2%。最终数据高于一周前公布的3.6%初步估值。

据ERR News报道，10月商品价格同比上涨5%，服务价格上涨3.2%。在夏季创下五年来最低水平后，年度价格增长速度再次加快。

交通和住房

Statistics Estonia消费者价格统计部门负责人劳里·韦斯基表示，交通和住房支出对10月消费者价格指数影响最大。汽油价格比一年前高38.2%，柴油价格高59.7%。Statistics Estonia将燃料涨价与中东持续的武装冲突联系起来。

在住房支出中，管道天然气价格涨幅最大，上涨60.8%；混合生活垃圾清运价格上涨56.6%；木质燃料价格上涨12.6%。电价同比上涨3.7%。

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食品和服务价格

食品价格在一年内上涨0.7%。蔬菜价格上涨8.5%，即食餐食上涨3.2%，烘焙食品上涨2.4%，非酒精饮料上涨4.4%。与此同时，黄油价格下降27.1%，酸奶及其他乳制品下降5%，鲜肉和冷冻肉下降3%。

总体指数受到国际航空旅行价格下降的抑制，相关价格下降31.6%；儿童照护服务价格也下降29.2%。韦斯基表示，这与塔林市政幼儿园收费变化有关，此后该市大多数家庭免除了相关费用。

按月计算，10月价格上涨0.6%。管道天然气上涨11.2%，汽油上涨2.7%，柴油和木质燃料上涨2%，电价上涨0.8%。

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