铁剂输注改善HFpEF患者运动耐量——News-Medical

一项随机研究IRON-MET HFpEF显示，单次静脉输注铁剂改善了射血分数保留型心力衰竭（HFpEF）且缺铁患者的运动耐量，News-Medical报道。

研究如何进行

该试验纳入65名患有症状性HFpEF和缺铁的患者。其年龄中位数为68岁，72%的参与者为女性。治疗组包括44人，他们接受了一次1000毫克异麦芽糖酐铁的静脉给药。另有21名参与者接受了安慰剂。

输注前及输注12周后，所有参与者均接受了心肺运动试验。作者指出，超过半数HFpEF患者存在缺铁。之所以静脉给铁，是因为此前在其他类型心力衰竭中的研究未显示口服铁剂有益，这可能与胃肠道吸收率低有关。

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12周后的结果

作为心肺耐力指标的峰值摄氧量，即VO₂，在输注组增加了约10%。安慰剂组的这一指标没有变化。接受铁剂的患者在预先设定的次要终点方面也有所改善：6分钟步行距离、无氧阈值时的VO₂，以及纽约心脏协会分级的功能等级。

接受药物的参与者血液中铁可利用性的指标更好。与此同时，患者在综合问卷中报告的健康状况评分在两组之间没有显著差异。未记录到与铁剂给药相关的严重不良事件。

试验的局限性

研究结果在2026年美国心脏协会科学会议上公布，并同步发表在《Circulation》期刊上。研究人员强调，样本量较小且主要由白人患者构成，随访时间也仅为12周。后续研究应检验该效果的持续时间以及不同患者群体中的结果。

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