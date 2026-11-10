Dawn：外国投资者向巴基斯坦政府证券投资7.472亿美元

在2026–27财年7月至10月期间，外国投资者向巴基斯坦政府证券投资了7.472亿美元。其中，5.092亿美元投向Pakistan Investment Bonds，另有2.38亿美元投向国库券。据巴基斯坦国家银行的数据，Dawn援引了该数据。

对政府债券的最大投资

外国投资者在7月至10月购买Pakistan Investment Bonds的规模创下该时期新高。仅在10月，就有约2.51亿美元流入这些证券。

阿拉伯联合酋长国是Pakistan Investment Bonds的最大投资者，投资额为3.957亿美元。巴林以8000万美元位居第二。巴林还向国库券投资了7200万美元。

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国库券收益率

英国是国库券的最大投资者，拨出8000万美元用于购买国库券。与此同时，外国资金流入巴基斯坦股票市场的规模较小，四个月内为1.244亿美元。流入政府证券和股票的外国资金总额为8.72亿美元。

10月26日，巴基斯坦国家银行将关键利率上调50个基点，至12%。此后，基准六个月期国库券的收益率达到12.54%。该报指出，持续一年多的汇率稳定也被视为推动对此类投资产生兴趣的因素之一。

该报引用的金融专家认为，政府证券的高利率也在推动国内投资。他们认为，这可能会缩小私营部门通过银行体系获得高成本融资的空间。

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