日本石油和天然气公司Inpex计划继续维持其在中东的业务布局，尽管霍尔木兹海峡航运受扰，令其在阿联酋阿布扎比的海上作业面临困难。与此同时，该公司在该酋长国陆上地区的生产仍在不间断进行，The National报道。

Inpex阿布扎比业务董事总经理Masato Kamiya表示，中东仍是该公司的关键地区。他还指出，Inpex寻求与合作伙伴合作以提高产量，但能否增加从阿布扎比向日本供应石油，将取决于市场状况。

日本对中东石油的依赖

2025年，日本约94%的进口原油来自中东。在霍尔木兹海峡航运受阻后，该国4月石油进口量降至约每日85万桶——较上年减少近三分之二，并降至自1979年开始统计以来的最低水平。

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3月，日本开始从国家储备中释放8000万桶石油，这是该国历史上规模最大的一次释放。日本炼油商也开始寻找替代供应商和运输路线。9月，阿联酋占日本原油进口的48.5%，美国占27.5%；中东整体占比为68.4%。

Inpex在阿布扎比的资产

Inpex在阿布扎比运营已超过半个世纪，自1973年以来一直在该酋长国近海开采石油。该公司持有Upper Zakum油田12%的权益和Lower Zakum油田10%的权益；特许经营权有效期至2058年。除石油资产外，Inpex还在扩大其对该酋长国天然气行业的参与。

该公司仍持有陆上区块Onshore Block 4的40%权益，并于2021年在该区块发现石油、凝析油和天然气。Adnoc成为该项目运营商。Inpex还与BP和TotalEnergies共同收购了Bab Gas Cap天然气特许经营权5%的权益。预计该项目每日可生产最多15亿立方英尺天然气。

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