英国国王陛下警察监察机构警告称，将追溯性面部识别结果作为证据，可能导致无辜者被错误逮捕，尤其是少数族裔成员。《卫报》报道，并援引了监察人员的报告。

搜索结果并非证据

此次审查仅涉及追溯性面部识别。监察人员发现，一些调查人员并未意识到，系统结果属于行动信息而非证据，因此在采取任何强制措施前都需要进行额外核查。

报告指出，在个别情况下，警方人员过度依赖潜在匹配结果，未进行充分核查。这导致不当的调查行动，并造成错误识别或逮捕某人的风险。

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算法偏见与数据保存

监察人员还发现了算法偏见问题：该算法更常将少数族裔成员错误标记为嫌疑人。上传低质量图像——模糊照片或包含多张面孔的画面——也降低了结果的可靠性。

报告还提到，一些本应删除的警方登记照片实际上仍被保存。监察人员认为，立法未能跟上面部识别技术的发展，且尚无针对其使用的综合性立法框架。这使得确定使用该技术的法律依据以及保护公民所需的保障措施更加困难。

英国国王陛下警察监察官凯瑟琳·斯通表示，为维持公众信任，警方必须证明已具备适当的保障措施，能够控制算法偏见和数据保存方面的风险，并保留对决策的人为监督。

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