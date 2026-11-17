索尔克研究所的研究人员开发了Superb-seq方法，该方法可在单细胞层面同时确定CRISPR系统引入的靶向和非靶向DNA变化，以及基因活性的变化。正如News-Medical报道，这项研究于2026年11月16日发表在《Nature Methods》期刊上。

Superb-seq可确定什么

CRISPR/Cas9被用于基因组编辑：Cas9蛋白在引导RNA的指引下，在指定位置切割DNA。然而，该系统也可能在并非预定靶点的基因组区域引入变化。现有方法可以显示此类非靶向编辑的位置，但无法确定它们具体发生在哪些单个细胞中，以及如何影响这些细胞的行为。

Superb-seq结合了Cas9编辑、用于记录编辑的短DNA序列以及单细胞RNA测序。这使得将特定基因组变化与同一细胞中的基因表达变化联系起来成为可能。作者指出，非靶向变化可能会影响对保护细胞免受癌症或其他不健康状态影响十分重要的基因。

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方法测试结果

团队在来自三种细胞系的3.4万个细胞上测试了Superb-seq。在一组1万个实验室培养的人类白血病细胞中，该方法发现了43个编辑位点，其中36个为非靶向位点，同时发现了5761个被编辑的细胞。

研究人员表示，该方法还检测到了由基因组编辑引起、而现有方法无法记录的基因表达变化。Superb-seq被拿来与Perturb-seq比较：这种较早的方法读取基因活性和引导RNA，但不直接确定编辑后出现的DNA变化。

可能的应用

论文作者将Superb-seq视为基础研究、药物开发、个性化医疗以及为机器学习模型创建数据的工具。他们指出，人类基因组之间的差异可能产生不同的非靶向变化，因此此类分析可能有助于在开发早期评估基因组编辑疗法的安全性。

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