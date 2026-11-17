阿布扎比主权基金穆巴达拉投资公司（Mubadala Investment Company）与美国投资公司Centerbridge Partners已达成协议，将通过现金交易收购英国财富管理公司Canaccord Wealth。该企业估值约为11.7亿英镑，即15.4亿美元。

据The National报道，该交易涵盖Canaccord Genuity在英国及皇家属地面向私人客户的财富管理业务。

资产与交易条款

Canaccord Wealth为私人客户提供投资管理和财务规划服务。截至6月30日，该公司的管理及行政管理资产规模为434亿英镑。

在满足交割条件并获得监管批准后，该交易预计将于2027年上半年完成。此后，Mubadala和Centerbridge将共同拥有Canaccord Wealth，现有管理团队将保留该业务的重要股权。

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投资者计划

Mubadala表示，其看到了市场机遇：财富增长和财务问题日益复杂，正推动对专业建议的需求。Centerbridge指出，英国财富管理行业受到对高质量、个性化财务咨询需求的支撑。

过去十年间，Canaccord Wealth的管理资产和营收均接近三倍增长。两家公司表示，Mubadala和Centerbridge的投资将支持该公司进入下一发展阶段。

Mubadala代表阿布扎比政府进行投资，并正在扩大其在可再生能源、移动出行、先进技术、人工智能和生命科学领域的国际投资组合。去年，该基金的资产增长17%，达到3850亿美元。

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