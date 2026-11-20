投资公司ARK Invest在Anthropic于纳斯达克上市首日，通过六只交易所交易基金买入约93.5万股这家人工智能开发商的股票。首个交易日收盘时，这笔持股价值超过9000万美元，CoinDesk报道。

通过六只基金买入

买入股票最多的是ARK Innovation ETF，购入556,777股。ARK Invest在通过电子邮件发送的交易更新中披露了相关交易数据。

Claude模型开发商Anthropic以每股83美元发行9.8亿股，融资813亿美元。CoinDesk称，这是历史上规模最大的首次公开募股。

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上市后股价走势

Anthropic股票以111.50美元开盘。交易时段结束时，该股报97.17美元，较开盘价低13%，较盘中高点低16%。当天公司近8.5亿股股票成交。

同日，ARK Invest出售了约33,430股芯片制造商Nvidia的股票，收盘时价值估计为490万美元。尽管进行了这笔新买入，Anthropic并未进入ARK Invest投资组合中规模最大的十个持仓。

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